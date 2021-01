L’ambassadeur soudanais, M. Issam Mouhiuddin Khalil a été reçu par le Président de l’Assemblée nationale

L’ambassadeur de la République du Soudan a été reçu ce samedi 23 janvier par le Président de l’Assemblée de l’Union des Comores, M. Moustadroine Abdou. L’objet de cette rencontre est de venir lui annoncer la fin définitive de sa mission diplomatique aux Comores.

En effet, ce contexte de crise économique et sanitaire a conduit les autorités soudanaises à réviser à la baisse ses représentations diplomatiques à l’étranger.

Lors de cette rencontre avec le Président de l’Assemblée de l’Union, Issam Mouhiuddin Khalil s’est félicité du « développement et du renforcement constants des relations entre les deux pays frères » durant son mandat. Il aurait souhaité appuyer pour rétablir des relations interparlementaires entre les deux parlements.

Quant au Président de l’Assemblée, il a exprimé « sa fierté » relative aux résultats enregistrés dans le domaine de la coopération et salue les efforts consentis par le diplomate soudanais pour approfondir et renforcer les relations de coopération et d’amitié entre les deux pays.

En lui souhaitant bon retour dans son pays et formulant ses vœux de retrouver sa famille en bonne santé, Moustadroine Abdou a sollicité à l’Ambassadeur de son appui au processus de mise en place des relations interparlementaires . « Je vous saurais gré de continuer à être le porte-voix des Comores », dit-il à son interlocuteur.

Qualifiant son expérience en Union des Comores de « fructueuse », Mouhiuddin Khalil a remercié le peuple comorien pour « l’accueil et l’hospitalité » qui lui ont été réservés durant ses années de travail.

📷#ComAN