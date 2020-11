L’ambassadrice de France reçue par le grand mufti au sujet des caricatures envers Mahomet

Audience accordée à l’ambassadrice de France, Mme Jacqueline Bassa-Mazzoni, par le grand mufti des Comores, Aboubacar Said Abdillah Al Djamalillayil.

Cette première rencontre avec le grand moufti, qui s’est déroulée dans un climat amical et franc, au muftorat, jeudi 29 octobre 2020, a été mise à profit pour faire le point sur de nombreux sujets d’actualités et de société, notamment en ce qui concerne la position française relative aux principes de liberté (de culte, d’expression) et de laïcité ainsi que leur place au sein de notre société.

L’ambassadrice de France a par ailleurs saisi cette occasion pour préciser au grand mufti les principales priorités qui avaient été retenues dans le plan de développement France Comores (PDFC), et plus particulièrement dans son volet formation professionnelle, destiné à faciliter l’accès au marché du travail pour les jeunes, mais également pour l’ensemble de la population comorienne.

Source: Ambassade de France à Moroni (titre : Comores Infos)

