L’AMP à Dar Nadjah, quel politique adopter pour accompagner le Président Azali Assoumane

Le dimanche 21 juin 2020, s’est tenue à Dar-Nadjah, une réunion de réflexion de l’AMP (Alliance de la Mouvance Présidentielle) d’Anjouan sur les voies et moyens d’accompagner efficacement le Chef de l’Etat SEM Azali Assoumane dans son programme de développement du pays.

Outre le Locataire de Dar-Nadjah, cette importante réunion a été honorée de la présence de plusieurs personnalités parmi lesquelles le Président de l’Assemblée Nationale, des membres du Gouvernement de l’Union, des Députés, des Directeurs Généraux, des responsables de l’AMP, des Maires, des Chefs religieux ainsi que des personnes ressources.

Après le discours du 1er Magistrat de l’Ile Autonome de Ndzuwani SEM Anissi Chamsidine, les participants, répartis en commissions, se sont penchés sur : quel format politique pour soutenir l’émergence et, l’insécurité dans son aspect social, l’aspect institutionnel et fonctionnel des institutions et enfin la place de Ndzuwani dans le Plan Comores Émergent (PCE).

La restitution des travaux de groupe a été ainsi suivie de quelques interventions et dans son discours de clôture, le Chef de l’Exécutif de l’Ile Autonome de Ndzuwani a salué la clairvoyance du Président de l’Union des Comores, SEM Azali Assoumani, il a remercié l’assistance pour sa participation active et apprécié le bon déroulement des travaux.

Enfin, considérant que l’union fait la force, le Gouverneur reste convaincu que d’autres rencontres seront également programmées en vue de renforcer la collaboration et la cohésion de l’Alliance pour la Mouvance Présidentielle.

Gouvernorat d’Anjouan