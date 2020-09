Lancement de deux licences professionnelles à l’IUT

La société Comores télécom a scellé une convention de partenariat avec l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) pour la mise en œuvre du programme d’accompagnement à la mise en place des licences professionnelles à l’IUT. Il s’agit des licences professionnelles en administration et sécurité de réseau, et une licence en administration et sécurité de système d’information.

Désormais, Comores Télécom travaille en collaboration avec l’Institut Universitaire de technologie (IUT) pour la mise en œuvre du programme d’accompagnement à la mise en place des licences professionnelles. Il s’agit d’une licence professionnelle en administration et sécurité de réseau, et une autre en administration et sécurité de système d’information pour une durée de trois (03) ans, renouvelable. Le directeur de Comores Télécom pense que ce partenariat ouvrira une porte aux étudiants de l’IUT d’intégrer la société facilement.

« Les étudiants bénéficiaires seront initiés sur les techniques de manipulation du réseau 2G, 3G, 4G et 4.5G. Ils auront l’avantage d’être recrutés facilement dans notre administration que ceux qui sont diplômés à l’étranger », explique Msa Mladjao, avant de s’enthousiasmer qu’il s’agit évidemment d’une « très bonne initiative » car « la plupart de nos experts dans le marché sont les mêmes enseignants dans l’Institut de formation IUT ».

Sur la convention en soi, Comores Télécom s’engage à fournir à l’IUT un appui en personnel enseignant en utilisant le pool de techniciens à sa disposition et qui sera indemnisé selon la grille de l’entreprise dans le cadre de la législation en vigueur. Elle va appuyer également l’IUT pour la mise en place du laboratoire virtuel de simulation réseau, d’administration RS et de sécurité (Hacking / Forensic), accompagner l’IUT dans l’organisation des ateliers d’administration réseau et de hacking / Forensic, lui fournir des équipements réseaux informatiques d’occasion pour le laboratoire. En contrepartie, l’IUT doit accorder à Comores Telecom un quota de places pour ses agents qui souhaiteraient suivre cette formation de Licence professionnelle avec une admission d’office, sans passer par la case concours.

Pour le directeur de l’IUT, « cette convention vient après avoir discuté de plusieurs paramètres et avantages avec le dirigeant de Comores Télécom qui a eu la bonne volonté d’accepter l’idée. Ce partenariat se base sur la licence dans l’administration de la sécurité du réseau et dans l’administration du système d’information. Et ça sera une bonne chose pour le pays », avance Ahmed Bacar. Le programme de formation des deux licences pro a été conçu avec Comores Télécom et d’autres acteurs des TIC. Les travaux de mise en place du labo vont commencer dès cette semaine.

Kamal Gamal/LGDC