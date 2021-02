L’ancien député, Kamar Eddine Abdallah est décédé

L’ancien député et questeur de l’Assemblée Nationale, Mr Kamar Eddine Abdallah , n’est plus

Mze , comme on l’appelait affectueusement était de mémoire, avec l’ancien député Aboubacar Daoud ( député Soula), l’incarnation de la générosité à Ouani.

Dans les années 80 et 90 , il était celui qui permettait à des dizaines de familles à Ouani et Zlimadjou ( Moroni) de passer un très bon ramadan , et habiller dignement leurs enfants le jour de l’Aid grâce à sa générosité sans limite.

Mr Kamar était celui qui répondait toujours favorablement aux multiples sollicitations individuelles ou communautaires.

Je fais partie de celles et ceux qui ont bénéficié de sa grande générosité à l’image de beaucoup d’enfants de ma ville.

Dans le domaine sportif , il était l’emblematique président du club Eclypso de Ouani , la rivale de la grande Faigaffe que tous les Comoriens connaissent.

Son soutien à Eclypso a fortement contribué indirectement à la gloire nationale de Faigaffe que nous connaissons , car la concurrence des deux équipes permettait aux meilleurs des deux d’être plus performant.

Mr Kamar ne comptait plus quand il s’agissait de financer Eclypso. A maintes reprises il a loué les services de Berra , un pilote qui officiait aux Comores , pour aller récupérer ses joueurs originaires de Mayotte juste avant la rentrée scolaire et le début du championnat.

C’ était à l époque ou des familles Mahorais envoyaient leurs enfants faire des études aux Comores : Djanfar Larosa, Bali, Jacob, Tadji, Kamal Rama etc…

Sur le plan politique le Député Kamar était un des fervents défenseurs de l’unité de notre pays, il n’a jamais cessé ses efforts pour défendre cette idéale notamment pendant les secousses séparatistes de 1997.

Sentant le risque poindre encore de nouveau avec la cabale d’Azali, il n a pas hésité une seconde à rejoindre le collectif des comoriens qui défendent le Daoula ya haki.

Il est l’ un des signataires du pacte de Montreuil. .

Un homme d’une piété très élevée, nos multiples échanges portant sur la politique, la société ne pouvaient pas finir sans qu’ il me livre une prière pour telle ou telle doléance divine.

Il était pour moi comme un père, mais aussi un ami.

Mze , tu me manques déjà. Qu’Allah t’agrée dans son Paradis Eternel.

Mes condoléances à ses enfants et toutes ses familles de Ouani et Mutsa ( Douani, Barakani).

Une pensée pour Kazmir Kamar , Kamilia Dani , Noufa Noufa , Kati Miftahouddine , Ayache et les autres. De tout cœur avec vous.

Alloihouma houfirlahou warhamhou.

Soilih Kays