L’ancien ministre Abbas attaque farouchement la gouverneure

L’ancien ministre de la justice Abbas Elhad s’étonne de la réception des maires par la gouverneure de l’île de Ngazidja. Selon lui, Mhoudine Sitty Farouata méprise les institutions nationales. « Même si Madame la Gouverneure est impatiente d’attendre l’issue des recours contre l’élection des membres du bureau municipal, la moindre des choses est de respecter les hautes Institutions judiciaires du pays, bon passons. Dans l’optique qu’elle est rassuré d’une suite favorable des décisions judiciaires. Mais comment investir des Maires à l’absence du Conseil Municipal et au mépris de la loi relative à la Décentralisation. C’est comme investir le Président de l’Assemblée nationale en l’absence des Députés.

Nous perseverons en permanence de rappeler le respect de la loi et l’art du savoir faire. Plus grave, le « nouveau bureau » est en fonction sans la convocation du conseil pour la validation du règlement intérieur et la définition des missions assignées aux membres du bureau et les différentes commissions du conseil municipal. Abbas Mohamed Elhad, Conseiller de la Mairie de Moroni ».