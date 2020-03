La guerre déclenchée entre la liste conduite par l’ancien député de Moroni Abdoulfatah et celle conduite par le parti Orange du ministre de l’intérieur prend de plus en plus d’ampleur.

Le numéro 2 de la liste MORONI POUR TOUS promet d’en finir avec les comportements de ses adversaires une fois qu’il accédera à la mairie de la capitale » aux sapeurs-pompiers, nous vous mettons en garde de vos incitations de Hantiser des conflits interquartiers dans la capitale. Nous ne céderons pas à vos provocations mesquines car nous estimons que vous êtes aux abois. vous n’êtes que des tigres en papier. Nous signons et persistons que les nuages vont se dissiper d’ici peu « , a-t-il posté sur sa page Facebook