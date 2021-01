L’ancien ministre Mohamed Hassanaly est décédé ce vendredi 1 janvier sur l’île de Mohéli. Mohamed Hassanaly est natif et originaire de fomboni Mohéli, une île de l’Union des Comores. Né en 1941 d’une lignée familial de 11 enfants, il est l’ainé et père de 6 enfants et de plusieurs petits-enfants. Son père, notable et grand commerçant, a motivé son engagement dans la vie politique..

Diplômé en 1963 de l’école de commerce de Tananarive (Madagascar), il retourne au pays et se consacre à l’affaire familiale pour déveloper d’autres activités dans les domaines des produits de rente et du transport maritime en 1965.

Très apprécié par le milieu des affaires, il est nommé représentant de la Compagnie Air Comores à Mohéli, à la satisfaction des chefs villageois et bien côté par sa hiérarchie.

Soucieux des intérêts légitimes de l’île et soutenu par une majorité de l’opinion, il est élu pour la première fois à la Chambre des députés des Comores le 06/06/1971, alors sous administration française.

Lors des élections du 03/12/1972, l’alliance avortée entre le parti VERT local et le RDPC section de Mohéli dont il est Président, a motivé ses partisants à presenter sa propre liste et gagné les 3 sièges de l’ile à la chambre des députés des Comores.

Très adulé dans le milieu politique national et compte tenu de son envergure d’homme de terrain, le Chef du Gouvernement, Son Excellence, le défunt Prince Saïd Ibrahim le nomme Ministre de la Production et du Développement Rural. Très soutenu par la population, en particulier, celle de Mohéli, il entreprend de multiples projets en faveur du développement urbain, de la protection du littoral et de la pêche.

Ensuite, 1975, sa nomination en qualité de Ministre de la Jeunesse et des Sports et ensuite, Ministre de l’économie, lui a valu le mérite d’homme de rigueur et du souci de résultats.

Il devient ensuite Vice-président de l’Etat comorien de 1976 à 1978 sous le régime du défunt Président Ali Soilihi.

En 1990 il fonde le FPC, un parti sociodémocrate qu’il dirige en partenariat avec les autres formations de l’opposition qui militent pour les libertés démocratiques qui sont menaces depuis.

Une dizaine d’années durant, M. Mohamed HASSANALY s’est consacré sans relâche, au sein de son parti, à la lutte contre la mauvaise gestion, l’injustice, la politique partisane, le chauvinisme, et tout dernièrement le séparatisme.

Sa plus grande fierté est d’avoir joué et réussi le rôle de médiateur qu’il s’est lui-même donné avec le soutien de ses amis politiques et de la population de Mohéli. Il a réuni en un temps record autour de la table de négociations les protagonistes de la crise séparatiste entre 1997 et 2001. C’est ainsi que sont nés les accords de Fomboni qui constituent, de nos jours, le fondement de l’organisation de l’Etat-Union des Comores.

L’importante contribution et l’engagement sans faille de M. Hassanaly à oeuvrer aux côtés des democrates sont la preuve de sa capacité et de sa volonté d’agir, en dépit des situations difficiles, pour le bien du pays.

Ce qui lui a valu le 06/07/2005 d’être élevé par Président AZALI au rang de Grand Chancelier de l’ordre du Croissant Vert, la plus haute distinction du pays.