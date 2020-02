L’ancien premier ministre a eu un AVC, il est évacué à Mayotte en kwassa

Tribune: Je suis vraiment désolé de voir que la haine qui anime certains a conduit à laisser sans solution d’évacuation sanitaire un Ancien Premier ministre, Ibrahim Halidi, frappé par un AVC, et contraindre sa famille à le mettre dans un kwasa en direction de Mayotte comme dernière solution pour le sauver. Je l’ai dit pour Sambi et pour d’autres prisonniers politiques, je le dis pour Ibrahim Halidi : ce pays est en train de perdre tous ses repères moraux et traditionnels. Et je m’adresse à mon frère Amine Souef, ministre des Affaires étrangères pour lui demander où est sa conscience et son humanité que l’on (y compris moi) a tant vantées autrefois ? Ce n’est pas lui qui aurait dû s’occuper de l’évacuation d’un ancien Premier Ministre, et même s’il n’avait pas été Premier ministre, d’un homme qui a mobilisé à plusieurs reprises le Nyumakelé pour l’élection d’Azali en 2016 et la pseudo élection en 2019 ? Ne méritait-il pas plus d’égard ? Que Dieu vous pardonne.

Ibrahim.M