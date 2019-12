L’ancien président de la ligue de footbla d’anjouan serait arrêté

Redressement aux seins des instances de football ? Nous venons d’apprendre que certains anciens responsables de la ligue de Ngazidja sont arrêtés et que d’autres sont recherchés par leq forces de l’ordre, selon nos confrères d anjouan Comores Magazine. Malide et et Anrifidine serait déjà à une des gendarmeries de Ndzuani.

Toienlidine Annasse, ancien vice-président de la FFC serait aussi recherché. L’ancien vice-président de la fédération à Ngazidja sera t’il aussi arrêté ou le comité de normalisation n’osera pas ?

À lire aussi : L’agriculture hors-sol aux Comores, la solution pour économiser et manger bien