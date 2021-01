Larmes de crocodile, Belou présente des condoléances aux proches de Omar Mouhsine

Des larmes de crocodile. Finalement le directeur de cabinet du chef de l’État Azali Assoumani présente des condoléances, au nom du parti présidentiel CRC et en son nom personnel, aux proches de l’homme d’affaires Omar Mouhsine suite à sa disparition causé par le Coronavirus, trois jours après l’avoir traité de << menteur >>: << c’est avec un immense chagrin et une grande tristesse que nous venons de d’apprendre la disparition de l’homme d’affaires Omar Mouhsine…Nous saluons la mémoire de l’homme et dont le patriotisme inspire beaucoup de générations. En cette circonstance douloureuse, au nom du parti CRC et en mon nom personnel, j’adresse à sa famille, à ses proches et à ses salariés nos condoléances les plus attristées et l’expression de notre profonde amitié >> communiqué de Belou