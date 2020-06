L’Association des Femmes Actives de Mutsamudu a accueilli le Président Azali

Ce mercredi 10 juin, l’AFAM, Association des Femmes Actives de Mutsamudu a eu la visite du président Azali Assoumani à la mairie du chef lieu d’Anjouan. Ces femmes engagées contre l’insalubrité ont réitéré leur volonté de faire de leur cité un modèle de ville propre dotée d’un site de déchetterie sécurisée et viabilisée.

Fondée en septembre 2019, l’AFAM compte plusieurs actions à son actif. Elle agit surtout sur l’éducation à l’environnement et plus particulièrement veille à la propreté de la ville, précise Mme Nour Houssam. Au chef de l’État, accompagné du président de l’Assemblée de l’Union, des gouverneurs d’Anjouan et de Ngazidja, des ministres de la Santé et de l’intérieur, la porte-parole de l’AFAM a formulé de nouveau les attentes par rapport à leur projet phare. «Il s’agit du désenclavement du site choisi pour servir de déchetterie, de sa sécurisation et de sa viabilisation en adduction d’eau et d’électricité. Tout en tenant compte du bien être des riverains » a précisé Nour Hissam.

Le Maire de la ville, Amirdine Mohamed a rappelé que la collecte des déchets est une pratique courante et l’arrêté concernant le terrain concédé porte sa signature.

En réponse aux doléances de l’AFAM, le chef de l’État a rappelé la place qu’occupe le tourisme en Union des Comores, insistant sur la vitrine que représentent la capitale nationale ainsi que Mutsamudu et Fomboni. Il a ajouté qu’il s’agit avant tout d’une question de santé publique et que par conséquent, on ne parle plus d’aide, mais d’un soutien indispensable. « Résoudre la question de l’insalubrité, c’est préserver la santé et protéger l’environnement ». Il a assuré l’association de sa contribution pour cette noble cause.

