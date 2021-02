L’association Wanalesso, association de la diaspora positive vient en aide au centre hospitalier de Samba

Ce vendredi 12 février , le médecin chef de l’hôpital de Samba Nkouni, le centre hospitalier qui traite les malades positifs au coronavirus a reçu un don de l’association Wanalesso sur une requête de l’Association Comorienne pour le Bien Etre de la Famille (Ascobef). Cette association Wanalesso de la diaspora sise en France a acheminé les fonds pour acheter une machine à laver et deux cartons de draps pour améliorer l’hygiène et le quotidien des malades hospitalisés à Samba. Ce don a été généreusement confié au Gouvernorat de Ngazidja notamment la déléguée en charge de la santé de base qui a effectué la remise au nom de Madame la Gouverneure en présence du Secrétaire général adjoint du Gouvernorat.

L’association wanalesso n’est pas à son premier don, en effet, elle a déjà procédé plusieurs fois à des remises de matériel au point de Mboueni et de kit alimentaire autres des sinistrés de Kenneth . Une démarche à saluer et à imiter dans la mesure où le don est directement remis aux bénéficiaires sans intermédiaire et dans le respect des procédures et des instances publiques.

Gouvernorat de Ngazidja