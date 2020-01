L’assurance Alamana rassure sa clientèle

Pour ce nouvel an 2020, la meilleure des assurances du pays ALAMANA ASSURANCES l’entame avec une nouvelle direction dynamique qui accompagnera et protégera naturellement vos biens à travers des services de qualité.

Situé à Moroni Oasis, Alamana vous propose l’assurance de vos véhicules, bâtiments, voyages martimes et santé. Contrairement à ce qui est propagé sur les réseaux, ALAMANA est toujours là pour vous servir. Le client est le roi à Alamana. La nouvelle direction souhaite une très bonne et heureuse année à tous ces clients et ces partenaires.

Confiez vos assurances à des hommes de confiances.