L’au revoir de la guerrière Amina Wa Oubeidi, en partance pour Paris

« Lala Unono Masiwa

Oui aujourd’hui je m’envole pour la France pour revenir très rapidement si Allah veut.

Voilà mes remerciements :

Je remercie la Commissaire S***** qui a demandé un jour, de l’aide à mon mari pour mettre en lumière l’injustice qu’Elle subissait, qui a accepté de diffuser son message de détresse, Qui après s’est retournée contre Lui.

Tsi hale Mandza, gam shukuriyawo, pour la manière dont DIEU VA S’OCCUPER DE TOI tsi hale yapvo .

ALHAMDOULILAH RABBIL AN LAMIN

Je remercie le Gendarme qui a arrêté mon Mari à 1 semaine de notre Union devant Dieu et les Hommes. Oui je te remercie pour ta mal traitance et tes insultes infâmes. Dieu a aussi quelquechose pour toi. Oubeid va s’occuper de Toi, et si ce n’est pas lui ce sera moi, et si c’est pas moi, mdru mdrwadji ngu djo dipva.

Et tes collègues qui ont osé envoyer des coups de Taser électrique sur nos mères et nos soeurs lors de la manifestation du 30/11/19, jusqu’à déchirer le Pantalon de l’une d’entre elles.

Je remercie les avocats pour avoir fait leur Devoir efficacement, ainsi que le Tribunal et son Juge pour sa Justice, qui au vue des éléments inventés de toutes pièces pour retarder notre Union, a relaxé mon mari.

Je remercie les co-accusés , surtout les femmes.

Notre reconnaissance et notre fierté pour ces manifestantes, pour ces comoriennes est immense, à la hauteur des sacrifices et des risques qu’elles ont pris pour défendre nos droits à tous. Lorsque notre peuple triomphera, nous espérons que vous vous souviendrez qu’elles ont été présentes et qu’au sein de chaque lutte bat le cœur d’une femme.

Je remercie les Journalistes Nationaux d’abord, pour leur accueil, pour leur combativité, pour m’avoir essuyé mes larmes au lieux de les diffuser, pour m’avoir accompagné devant la prison tous les jours, pour m’avoir entourée, distraite, rassurée du 1er jour de ma venue jusqu’à la libération de mon Mari.

Vous êtes des exemples d’Altruisme et de Solidarité, vous êtes des exemples pour la profession, vous êtes la confirmation qu’il est légitime0 de se battre pour la LIBERTÉ D’INFORMATION.

Je remercie aussi les journalistes d’internationaux pour avoir relayé les injustices que mon mari subissait.

Je remercie ÉNORMÉMENT mon Collectif UFAHARI WA KOMORI. Si vous vous demandez encore comment j’ai fait pour ne jamais abandonner, pour ne pas avoir peur, pour être aussi déterminée que je l’ai été, je vous répondrais que ma force vient de ce collectif.

Oui les WAFARIS se sont mobilisées jours et nuits. Toujours derrière moi du début à la fin. Je n’arriverais jamais à Rendre tout ce qu’elles m’ont fait. Elles ont pratiquement mis leur vie entre parenthèse pour moi.

Ces femmes même la CIA est en dessous de leur capacité.

Je remercie Notre bangwe la wandru washe qui m’a aussi soutenue, avec ces sistas dont je ne trouve aucun mots aussi fort pour les qualifier. J’ai eu raison de croire en la femme comorienne et à sa bienveillance.

Je remercie aussi l’équipe de Fcbk Fm et RCM13, qui a su m’entourer et m’accompagner jusqu’à la libération. Vous avez été à la hauteur.

Je remercie mes Vraies Amies, Mes vrais soutiens, les anonymes et inconnus du départ. Vous avez chacun reçu un merci personnalisé, pas besoin de vous citer n’est ce pas?

Je remercie la Famille de Oubeid et la mienne, surtout surtout surtout Nos mamans qui ont accepté dès le début de ce combat de ne jamais Nous dire d’Arrêter . Bien au contraire, ces Lionnes qui sont Nos mères ont triplé leurs Douans.

Et qui est mieux placé auprès de Dieu pour prier qu’une mère pour son enfant? Qui?

Je remercie la ville de Mitsamihouli .

Je remercie le Peuple Comorien de Massiwa pour sa démonstration d’Amour quotidienne tout au long de ce mois .

Merci pour ces cris que j’ai entendu chaque jour et à plusieurs reprises depuis sa libération : « OUBEIDILLAH, AMINA Ngari mwandzawo. »

Merci pour toutes les fois où vous nous avez arrêtés dans la Rue, en voiture, au marché, dans les bus et taxis et d’autres endroits pour nous témoigner votre soutien. Si la diaspora vous voyait, une grande partie arrêterait de vous traiter de peuple inconscient ou soumis.

Ngami shahidi djana lewo na mawudu, mon peuple est Conscient , Fier, Fort et Il va bientôt reprendre Sa Souveraineté. C’est certains. Inshallah Amine.

Je remercie Dieu de Nous avoir permis d’affronter ces épreuves. Notre couple a été renforcé. Notre force à 2, personne, je dis bien PERSONNE ne pourra en être au dessus. Donc les ennemis ,sachez qu’à Chaque fois que vous nous attaquerez c’est de la Force que vous donnerez à Notre Couple. Continuez!

ENFIN,Je remercie l’ETAT Comorien actuel qui a tout fait pour briser notre Histoire en faisant Preuve de Cruauté, de Lâcheté et surtout de Mensonges.

Oui oui je remercie ce gouvernement d’avoir rendu notre Histoire aussi Grande et Belle au point de dépasser les frontières. Nous en sommes fiers.

Oui je n’ai cité aucun nom, car n’importe lequel d’entre eux aurait pu être Vous.

Ici et maintenant, je jouis de ma Liberté d’Expression et mon mari continuera de jouir de sa liberté d’Informer.

Kapvatsi Djo Ri Shangaza.

Bien entendu le Combat Continue.

Abats la Dictature sous toutes ses formes.

« TU NE SAIS PAS À QUEL POINT ÊTRE FORT, JUSQU’AU JOUR OÙ, ÊTRE FORT DEVIENT TA SEULE OPTION »

Amina Wa Oubeidillah Mchangama militante #UFAHARIWAKOMORI

Photo prise à Place de la Republique »