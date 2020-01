L’avion d’Ethiopian Airlines qui avait fait demi-tour vers Dar es Salam vient d’arriver à Moroni

Les passagers qui devraient débarquer à l’aéroport de Hahaya à 15H n’auront touché les sol comorien que 5H de temps plus tard, soit à 20H, heure de Moroni. L’avion qui les avait ramenés n’avait pas pu se poser pour des raisons météorologiques. Il a remis les gaz et rebroussé chemin pour aller se poser dans la capitale tanzanienne. À 20h, il venait d’atterrir à Hahaya sans difficulté et les passagers sont tous sains et saufs.

D'après un technicien de l'Asecna, l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne, c'était un vent fort et une visibilité réduite qui avaient empêché le pilote de faire atterrir l'avion à l'après-midi. Ces perturbations ont surgis à moins d'un kilomètre du point de piste où devaient se poser en premier les trains d'atterrissage.