L’avocat de Sambi et Ridja soutiennent le candidat du régime au barreau de Moroni

C’est un fait qui avait passé inaperçue. Deux leaders du conseil national de transition, Me Said Larifou et Me Ahamada Mahamoud, soutiennent le candidat soutenu par le président de la cour d’appel, le ministre de la justice et le régime. L’avocat de Sambi fait partie des membres du bureau présentés par Me Abdoulwahab, qui, pour rappel, sa candidature ne devrait pas être retenue puisqu’elle ne remplit pas les conditions posées par la loi qui régit la profession d’avocat aux Comores.

Abdoulwahab n’a que deux ans au barreau de Moroni, pourtant la loi exige une expérience de trois ans. Donc ces deux leaders du CNT forment une même équipe avec les gens qui travaillent avec le chef de l’État bien qu’ils disent qu’ils ne le reconnaissent pas et qu’ils considèrent qu’il n’a pas la légalité et la légitimité de les nommer. Quelle contradiction