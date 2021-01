Accusé de tentative de coups d’état contre le chef de l’État, Bobosha vient d’être renvoyé aux Comores pour la deuxième fois. Cela aurait coûté beaucoup d’argent à l’Etat comorien. Voici les détails de cette opération: << Bobocha est plus important que vous selon la gouvernance événementielle et conflictuelle. Pour l’évacuation de Bobocha le Général Ravalomanana, secrétaire d’État auprès de la gendarmerie Malagasy a reçu 20.000 euros; Le procureur général à Majunga Mr Antoine a reçu 10.000 euros; Le procureur de la ville d’arrestation 5000 euros, 10.000 euros répartis entre les 2 commandants de gendarmerie des 2 villes, 2000 euros pour chaque gendarme qui l’ a accompagné, 10.000 euros pour le directeur national de l’aviation civile Malgache. Et entre 30.000 et 40.000 euros la location de l’avion >> Paul sur sa page Facebook