Le bateau Zamzam est bloqué au large de Mutsamudu par les autorités comoriennes depuis avant hier, les personnes abord n’ont plus d’eau

Le gouvernement comorien n’arrive plus à respecter leur propre arrêté ministériel. Avec 30 personnes abord, le bateau Zamzam est bloqué au large de Mutsamudu depuis avant hier, jeudi. Ils n’ont plus d’eau, sont coincés et personne ne parle d’eux. Selon Hayba fm, des policiers sont montés sur le bateau et leur ont demandé d’aller ailleurs. Ce qui est sûr, les autorités n’ont pas prévu un lieu de mise en quarantaine à Anjouan. Leur incompétence n’est plus un secret.

Ces comoriens venus de Madagascar risquent de mourir de soif pourtant ils sont arrivés d’un pays où le nombre de personnes contaminées n’a pas atteint les 10. Rappelons que le gouvernement n’a fermé les frontières qu’aux pays où 10 personnes sont contaminées