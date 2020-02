Le bâtonnier du barreau de Moroni se plaint des « inepties » des avocats qui se répandent dans les médias et réseaux sociaux et avec la même arrogance ont réfuté les recommandations du Procureur général quant à la conduite à tenir, demande » très solennellement une réunion entre les avocats et les juges » pour rétablir les règles.

Ces avocats seraient » des blogueurs « . » Un jour ils vont devoir choisir » L’ avertissement du Procureur général, qui accepte la demande du bâtonnier » dans l’intérêt général « .

Idjabou Bakari