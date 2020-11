Le blog thearabposts n’a aucune crédibilité, il a été créé il y’a 2 mois et fait partie du réseau…

Une information selon laquelle Karihila et Me Mahamoud veulent faire un coup d’état aux Comores, est complètement fausse. Le blog en question collabore avec des partisans d’Azali qui ont monté cette fausse information suite au voyage de Me Mahamoud en Afrique.

Voici la date de l’achat du nom de domaine et la création de ce petit blog qui est suivi par moins de 15 personnes sur Twitter et qui n’a pas de page Facebook. Il a réussi son coup avec la complicité des services secrets Comoriens. Le blog ne possède ni adresse physique, ni rédacteur en chef… Mais comme certains pensent que tout ce qui vient du monde arabe est vérité, ce petit blog a créé la grosse polémique.

À lire le communiqué :