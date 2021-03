Le capitaine des Cœlacanthes est forfait pour le prochain match

A moins de 5 jours du match décisif qui oppose la sélection des îles des Comores et l’équipe nationale du Togo, le capitaine des verts est déclaré forfait pour ce match du 25 mars 2021 qui aura lieu au stade Maluzini. Selon la page Facebook Bogo city, proche du président du prédicat de la fédération comorienne de football Said Ali Said Athoumani, Nadjime Abdou est testé positif au COVID-19. Selon les protocoles de lutte contre le Coronavirus, il ne pourra pas se déplacer vers les Comores avec les autres joueurs d’Amir Abdou, sélectionneur des Comores.

Pour rappel, les Comores n’auront besoin qu’un match nul pour se qualifier pour la première fois au prochaine coupe d’Afrique des nations. Les cœlacanthes joueront contre le togo le jeudi prochain. Les verts les avaient battu au match aller.