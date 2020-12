« Le cauchemar du directeur général de l’AGID »

Témoignage poignant de la gestion chaotique du directeur de l’ AGID.

Le changement des institutions et l’évolution des mentalités devraient être les préoccupations premières des hommes de responsabilité. Le monde évolue mais rien ne semble évoluer dans le quotidien de l’administration fiscale comorienne qui déçoit un peu plus chaque jour le citoyen lambda et les pauvres gens. La façon dont cette administration fiscale est brocardée par ses plus hautes autorités, constitue un véritable sujet d’alarme.

le phénomène est inquiétant quand, à cette institution fondamentale de l’État censé mobiliser plus de ressources intérieures afin de pouvoir financer le plan Comores Emergent et les objectifs de développement durable, les coups sont portés par celui qui est précisément en charge de la faire respecter et de moderniser cette administration.

Comment se fait il se que le directeur général ne s’entend pas avec le directeur général adjoint et ses collègues directeurs régionaux des impôts ? Un Directeur général adjoint qui n’a jamais eu l’intérim du DG et qu’il a fallut attendre la mis à la retraite du chef de service de le DPME pour avoir un bureau puisque le DG a refusé de lui donner un.

Quel comportement !!!

l’AGID ne souffre pas non seulement du management de son directeur général mais aussi de manque de ressources humaines opérationnelles ( le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale l’a souligné dernièrement lors l’étude de la loi de finances avec les cadres du ministère des Finances), puisque le DG a préféré écarté tous les cadres inspecteurs des impôts (plus de 25) pour que ces derniers restent sous le manguier sans rien faire et pourtant l’État paie ces fonctionnaires formés dans les prestigieuses écoles nationales des impôts de l’Afrique.

Et avec tout cela, le DG continue dans le cauchemar, à vouloir séduire le ministre de tutelle que l’AGID est toujours performante et elle pourra être au rendez-vous dans la mobilisation optimale des recettes fiscales prévues dans la loi de finances.

Comment avec une telle situation, Cette administration phare de l’État qui a rôle central dans la mobilisation des ressources internes, peut être performante et moderne ?

Mohamed soighir a choisi de faire la promotion de la médiocrité et de l’incompétence au détriment la compétence et du professionnalisme, surtout qu’il est lui même complexé du fait qu’il n’a jamais occupé un poste de responsabilité à l’AGID, il a toujours été syndicaliste pour les contestations relatives à la RAU et autres avantages liés aux agents et il bafoue aujourd’hui les droits et avantages de son personnel. Ce qui est fait qu’il est tombé du ciel pour occuper le poste de DG.

Il revient donc au Président de l’Union des Comores, et à lui seul, en sa qualité de garant de la bonne marche des institutions étatiques, de mettre fin à ce cauchemar sans fin en prenant les mesures qui s’imposent pour que l’administration fiscale comorienne puisse trouver son image à l’instar des autres administrations fiscales de l’Afrique >> Athoumani Ibrahim