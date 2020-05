Le chef de l’État poursuit sa tournée dans les iles

Le chef de l’Etat est arrivé en début d’après-midi dans l’ile de Mohéli. Aussitôt installé, il a reçu l’ensemble du corps médical de l’ile de Djoumbé Fatima pour des échanges tous azimuts sur le combat engagé contre le covid 19.

C’est le Dr Hassanaly Abdoulanziz, qui au nom de ses collègues, s’est exprimé pour montrer au Président de la République l’engagement et la ferme détermination du corps médical de Mohéli à se mettre en ordre de bataille dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Il a présenté au Président de la République la stratégie du corps médical mohélien, avec plusieurs semaines de porte à porte sur l’ensemble de l’île afin de détecter les malades qui présentent des symptômes covid 19. Et cela a donné des résultats, selon lui, puisque les 3 cas confirmés, l’ont été grâce à cette campagne de proximité. Il a aussi remercié le président de la République pour les moyens importants mis en place et le matériel de protection déjà disponible pour le corps médical et les kits de tests rapides. Le Dr Abdoulanziz a rappelé qu’ils ont prêté serment de soigner leurs patients et ceci quel que soit la maladie et qu’aucune dérobade de la part des médecins n’est possible. Il a enfin remercié le Président de la République pour son engagement personnel dans cette guerre contre le covid 19, qui se traduit par une présence constante sur le terrain pour mobiliser les troupes engagées dans la guerre contre le coronavirus.

Le Président de la République a insisté pour qu’une mention spéciale soit donnée au corps médical mohélien pour sa mobilisation sur le terrain. Il a rappelé aussi que tous les moyens qui doivent être mobilisés pour arriver à bout de cette pandémie, le seront.

« Les Pères de l’indépendance nous ont offert notre liberté pour que nous prenions en charge notre Destin. Durant des années, nous nous sommes focalisés sur les querelles partisanes au détriment de l’intérêt supérieur de la Nation. Mais cela doit cesser nous devons nous mobiliser pour sortir victorieux de ce combat contre le covid 19, pour pouvoir nous atteler à la construction de notre pays et faire des Comores un pays émergent » a dit le Président de la République.