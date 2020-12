Le chef de l’Etat reçoit des représentantes du Rassemblement des femmes politiques

Le chef de l’Etat a reçu, mercredi 23 décembre en début de soirée, au palais Dar-Nour à Anjouan, des représentantes de l’organisation « Rassemblement de femmes politiques ».

Cette rencontre a été marquée par trois interventions avant celle du chef de l’Etat.

Les trois oratrices ont, chacun à leur manière, renouvelé leur soutien au président Azali Assoumani et déclaré leur détermination à l’accompagner pour la matérialisation du Plan Comores Emergent à l’horizon 2030.

Aussi ont-elles émis le souhait d’être régulièrement associées dans les initiatives et activités qui entrent dans le cadre des efforts tendant au développement du pays et au renforcement de la paix et de la cohésion sociale.

« Soyez assuré, Monsieur le président, que vous avez des enfants qui sont derrière vous depuis le référendum, en passant par les élections et qui sont devant vous aujourd’hui et demain » a déclaré l’une des intervenantes qui s’est plu à souligner que leur organisation regroupe des femmes de toutes les conditions sociales et de toutes les régions de l’île.

En réponse, le Président Assoumani s’est d’abord félicité de leur entrevue qu’il a souhaitée être une « première prise de contact » qui ouvre la voie à des rencontres régulières. Le chef de l’Etat les a encouragées pour leur initiative tendant à s’impliquer activement dans la recherche de solutions pour relever les défis qui se posent à notre pays. Il a insisté sur la nécessité de concevoir nos projets pour le moyen et le long terme afin de pouvoir laisser un «bon héritage à celles et ceux qui viendront après nous » en rappelant que « les hommes passent, mais le pays reste » et que c’est l’homme qui écrit et marque l’histoire.

Le chef de l’Etat estime que notre pays peut s’enorgueillir dans le domaine du « respect des droits des femmes qu’il convient s’en doute de renforcer », a-t-il conclu.

