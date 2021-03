Le CNT à pied d’œuvres pour bloquer les 20milions d’euros promis au gouvernement

A travers son vice-président Said Larifou, le conseil national de transition a entamé des démarches pour tenter de bloquer les 20 milions d’euros promis au gouvernement comorien par la banque africaine de développement et dont les parlementaires ont déjà donné l’accord en session extraordinaire la semaine dernière: » cette initiative est la première d’une série d’actions que le CNT a décidé d’engager partout pour annuler ou suspendre pour irrégularités les engagements pris par le gouvernement illégitime et non démocratique du colonel Azali Assoumani » a confié Me Said Larifou à nos confrères de Lagazette des Comores. Pour rappel, le 50% de cet argent est offert gratuitement et le reste sera payé en plusieurs tranches