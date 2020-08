Le comité miss Comores apporte son soutien à la miss Comores malgré ses propos sur la communauté comorienne mais condamne un petit peu tout en faisant les louanges à la miss. Un communiqué de confusion et ambiguïté.

Communiqué:

Le comité Miss Comores a pris acte de l’événement qui s’est produit ses dernièrs jours en l’encontre de notre image. Nous rappelons que le but de cette élection est de promouvoir les valeurs traditionnelles et culturelles Comorienne.

Les sorties « médiatiques » les diffusions des posts sous l’écharpe et/ou le titre de Miss Comores doivent être en accord avec la charte signée.

Le comité Miss Comores n’était aucunement tenu au courant de la réalisation de cette video tournée par la youtubeuse dans le seul but de faire son buzz.

Notre comité d’organisation ne laissera en aucun cas une personne quiconque dénigré le peuple comorien.

Nous venons auprès de vous pour exprimer notre grande déception au regard de la tournure des choses car le premier but de cette élection est d’unir la communauté Comorienne et mettre en avant les vraies valeurs de celle-ci.

Le comité Miss Comores a renouvelé puis renforcé son équipe à 95%.

Ce nouveau groupe est composée à 70% par des femmes qui s’investissent tous les jours pour ce projet car elles y croient.

Cette tournure des récents événements suite à la diffusion d’une vidéo « pourquoi je déteste les comoriens » (titre modifié dans la nuit du 03 août 2020) nous a heurté.

Miss Comores doit être une vitrine pour la communauté et non un sujet de débat.

En tant que responsable, je condamne les propos tenue par la Miss Comores.

Car nous savons par dessus tout qu’elle aime très sincèrement sa communauté.

Anaïcha nous l’a démontré à maintes reprises en soutenant des actions humanitaires en collaboration avec la fondation Mtsachiya, elle a soutenue des créatrices de mode et la valorisation de nos talents. Elle s’est toujours investie et n’a jamais hésité à utiliser son image pour mener en parallèle un combat contre les violences faites aux enfants et aux femmes aux Comores. Cette événement doit encore plus nous poussé sur l’éducatif et non sur le répressif.

Le Comité Miss Comores

Paris, le 06 Août 2020.

Contact presse et autres

Kefen, Community Manager

misscomores.fr@gmail.com