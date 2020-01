Jeudi 30 janvier 2020 au QG de la Garde-Côtes Comorienne.

Le Commandant de la Garde-Côtes Comorienne a reçu un groupe d’experts d’AIRBUS et d’autres coopérants industriels.

L’ ambition est l’essor du secteur maritime en Union des Comores.

Ils ont échangé les expériences et ont abordé le sujet d’une construction d’un centre de référence internationale de surveillance et de contrôle maritime avec un dispositif léger de déploiement aérien et des quais pour les unités navales.

Le Commandant de la Garde-Côtes Comorienne a apporté plein soutien et a completé les idées de ce groupe d’experts pour l’avancée et la concrétisation de ce projet.