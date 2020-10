Le Comptable de l’APC suspendu par Dahalani est remis à ses fonctions par Toilabia

Le Comptable de l’APC monsieur Ali Mohamed qui a été suspendu de ses fonctions par le Directeur Général des ports des Comores est remis à ses fonctions par la Directrice de l’APC madame Toilabia Soilihi.

Pour rappel monsieur Ali Mohamed était suspendu de ses fonctions suite à des vols et détournement de fonds.Il se rendait dans les agences maritimes pour recouvrir des plus grosses sommes d’ argent dont 1 million, 2 millions ,voire même 5 millions au nom de l’APC. Mais dommage que cet argents n’est jamais arrivé dans les caisses de l’APC.C’est ce qui a provoqué sa suspension. Mais Ali Mohamed avait lancé un défi que Dahalani ne peut rien lui coincer et que cette suspension n’ira nulle part.

Depuis la nomination de Dahalani à la tête des ports des Comores ,un conflit administratif et de compétence est né entre lui et Toilabia. Suite à ces conflits chacun veut se montrer puissant. Madame Toilabia a démontré sa puissance tout en remettant le Comptable Ali Mohamed à ses fonctions pendant que c’est Dahalani l’avait suspendu.Maintenant on attend la ré action de Dahalani face à cette crise .Entre Dahalani et Toilbia qui le plus de pouvoir ?