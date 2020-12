Le conseiller privé d’Anissi tacle Belou et somme le gouverneur d’Anjouan de ne plus évoquer l’emprisonnement de Sambi

En conférence de presse la semaine dernière au Golden tulip, le gouverneur d’Anjouan avait appelé le chef de l’État Azali Assoumani à gracier l’ancien président Ahmed Abdallah Sambi emprisonné depuis plus de deux ans sans jugement. 24h après cette déclaration jugée incendiaire par les pro du régime, le directeur de cabinet du chef de l’État a laissé croire que l’emprisonnement de Sambi est une revanche puisqu’à son arrivée au pouvoir en 2006, Sambi avait emprisonné des leaders du parti CRC.

Le conseiller privé du gouverneur Anissi Chamsoudine a invité son patron direct à ne plus évoquer cette question vu que Belou a déjà donné la vraie raison de l’emprisonnement du président d’honneur du parti Juwa : « selon le directeur de cabinet du chef de l’État, ce n’est plus l’affaire de la citoyenneté. Il a dit que c’est un règlement de compte. J’invite le gouverneur Anissi de ne plus évoquer cette question. Mais Belou ferait mieux de nous expliquer comment les criminels s’évadent en prison » le conseiller de Anissi.