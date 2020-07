Le consulat de France rouvre son guichet exclusivement aux étudiants

Un coup de ouf pour les étudiants comoriens qui souhaitent poursuivre les études universitaires en France. Le consulat de France reouvre ses portes mais seulement pour les étudiants << ETUDES EN FRANCE 100% EN QUESTIONS

COUP D’ENVOI POUR LES VISAS !

A compter de ce lundi 27 juillet, le Consulat de France à Moroni rouvre son guichet exclusivement aux étudiants.

Vous allez donc pouvoir venir déposer votre demande pour un visa ‘VLTS’ entendre, Visa de Long Séjour Valant Titre de Séjour et ce, dès cette semaine moyennant, pour certains, un déplacement jusqu’à Moroni.

Concrètement, cette démarche pourra se faire en respectant une organisation déclinée en quatre étapes et suivant les mesures élémentaires de prévention contre le COVID-19.

1- VALIDATION DE L’ACCORD PREALABLE D’INSCRIPTION

Pour celles et ceux qui sont originaires de la Grande Comores et de Mohéli, le document d’Accord Préalable d’Inscription doit être visé par l’Espace Campus France de Moroni. L’attestation, téléchargeable depuis le dossier académique en ligne ‘Etudes en France’ , est à déposer à l’entrée de Campus France. Le traitement est réalisé dans la journée de sorte que la délivrance de l’attestation vérifiée et tamponnée est programmée dès le lendemain du jour du dépôt entre 10 heures et 11 heures. Un seul créneau horaire journalier permet de récupérer cette pièce.

Du côté d’Anjouan, c’est à l’Alliance Française de Mutsamudu qu’il convient de se rendre en personne. Un agent habilité par Campus France s’occupe d’assurer ce travail.

2. PREPARATION DU DOSSIER CONSULAIRE

Le passage par le Consulat est une étape à part entière de la chaîne de la procédure pour partir étudier en France. La formalité de demande de visa a donc besoin d’être considérée avec tout le sérieux qu’il se doit en ayant à l’esprit une règle de bon sens : un dossier de qualité est une politesse administrative appréciable et appréciée.

Pour constituer votre dossier :

– Complétez le formulaire de demande de visa de long séjour

https://drive.google.com/file/d/1iJvIKrCQJME_0HubnqkD5wA6F9tzB6Bl/view?usp=sharing

– Joindre les pièces justificatives

https://drive.google.com/file/d/1njJjGlLVIEjK_zUdjhfd89O-3TUUGev7/view?usp=sharing

– Complétez le formulaire OFII

https://drive.google.com/file/d/18AiIOBIO694Ake1CnzT-LHUe5ypTjXEk/view?usp=sharing

– Joindre le cas échéant l’attestation de prise en charge par un tiers

https://drive.google.com/file/d/1daUCm0s5g_Tp1HObfWPwsdssdkAwvhFx/view?usp=sharing

3. PRISE DE RENDEZ-VOUS

La prise de rendez-vous au Consulat est un préalable indispensable. Celle-ci se fait obligatoirement depuis le portail en ligne du Ministère des Affaires Etrangères.

De manière à limiter les contacts avec les autres usagers, l’heure du rendez-vous doit être respecté scrupuleusement, à défaut, l’accès au Consulat sera refusé. Par ailleurs, la présentation au guichet va de pair avec le port du masque et l’utilisation d’un stylo personnel.

>> Réservez le jour et l’heure de votre rendez-vous

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html-4.02.00/frameset/frameset.html?lcid=1&sgid=204&suid=2

4. DELIVRANCE DU VISA

Les conditions d’entrée sur le territoire français dans le contexte de crise sanitaire ne sont pas encore pleinement arrêtées. De ce fait, aucun visa ne pourra être délivré avant le 15 août 2020 (date indicative).

Les dossiers de demande de visa étudiant seront néanmoins instruits, selon les modalités suivantes :

– Les dossiers donnant lieu à un accord seront conservés au Consulat jusqu’au 15 août 2020 (date indicative). Les passeports ne seront pas restitués dans l’intervalle. Le visa pourra ensuite être délivré, et les étudiants seront informés lors de la remise des conditions arrêtées pour l’entrée sur le territoire français (possibilité de quatorzaine à domicile ou de présentation des résultats d’un test virologique).

– Les dossiers donnant lieu à un refus de visa seront traités de manière habituelle et les refus seront notifiés dès lors qu’ils ont été décidés.

En conséquence, jusqu’au 15 août 2020, seuls les refus de visa seront notifiés. Mais cela ne signifie pas que tous les dossiers sont refusés. Loin s’en faut 😀 >>