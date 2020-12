DÉCÈS DE M. ALI ABDOU, Président du syndicat des journalistes Comoriens.

Le corps a été retrouvé à son domicile. Le defunt n’a pas été vu par ses collègues depuis l’après-midi du jeudi.

La police a prévenu les proches mais n’a pas pu communiqué sur les causes du décès.

De source policière, on apprend que l’état du corps indiquerait que la mort serait intervenue il y a plus de 24 h même en tenant compte de la forte chaleur actuelle.

