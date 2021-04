Le Corps du Major Hakim Ba Pale Exhumé

L’horreur est confirmée. Le corps du Major Hakim Ba Pale, enveloppé de sacs poubelles, en sous vêtements, le corps marqué par les tortures, a été exhumé par les siens.

Informé depuis le matin, HaYba n’a pas voulu croire à cette bestialité et n’a cessé de demander des indices, plus d’informations, une confirmation de plus, avant de publier le premier article, plein d’interrogations.

Allah a refusé l’ignominie des Hommes. Major Hakim ne sera enseveli comme celui d’un animal. Il sera enterré dignement, toiletté, le corps revêtu du linceul blanc et aura bénéficié des prières de bons musulmans.

Le lien à la fin de l’article, mène à une vidéo d’Allaoui Ahmed Bachir sur l’exhumation.

Ces 2 photos prises par une Amie de HaYba montrent le désarroi de forces de l’ordre, qui empêchent les gens de s’approcher du cimetière, où seuls s’activent les proches, tout en sachant que de par ce fait, ils amplifient la monstruosité de leurs supérieurs.

Et dire qu’à HaYba nous espérions que les hyènes partisanes qui ont mis en doute ce meurtre, auraient raison. Nous aurions à préféré démentir ce meurtre et cette première comorienne de mise en scène macabre de nos piètres apprentis des assassins de Jamal Khashoggi

Notre pays ne sera plus pareil.

Prions pour le Major Hakim Ba Pale et surtout pour nous, morts vivants

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10208223619145862&id=1763928530

