Le Covid-Organics attendu ce mardi 12 mai

Le remède malgache à base d’Artemisia, est attendu ce mardi 12 mai à Moroni

Le Covid-Organics, le remède malgache à base d’Artemisia, est attendu ce mardi 12 mai à Moroni, a-t-on appris ce dimanche 10 mai de sources de l’ambassade des Comores à Madagascar. L’arrivée du lot de Covid-Organics dans le pays était annoncée pour lundi 11 mai.

« Finalement, les lots de Covid-Organics seront acheminés à Moroni mardi et non lundi », a indiqué cette source de l’ambassade qui précise que le vol cargo est attendu à l’aéroport de Hahaya aux environs de 13h. La même source a refusé, par ailleurs, de fournir d’autres détails sur ce Covid-Organics malgache notamment le nombre de bouteilles et le dispositif prévu pour permettre aux citoyens de s’en procurer. « C’est de la compétence du gouvernement », a conclu notre source.

