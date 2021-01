Le cri d’alarme d’un soignant de l’hôpital de Fomboni, « il nous faut des renforts dans tous les domaines »

D’une journée à une autre, les décès liés à l’épidémie Coronavirus ne cessent d’augmenter. Quatre personnes ont perdu leur vie en seule journée. On compte une dizaine de morts.

Ce qui provoque une inquiétude aux habitants de l’île de mwali. Ils se sentent abandonnés par le gouvernement et l’État comorien: « la situation est très difficile. Nous sommes livrés à nous même. Les gens disent que nous ne faisons pas assez pour sauver les vies. C’est vrai mais cela n’est pas notre faute. Nous faisons avec les moyens mis à notre disposition. Ce n’est pas à nous de fournir l’électricité ou encore de la nourriture aux malades. De plus, le nombre du personnel n’est pas assez suffisant. Il nous faut des renforts dans les domaines sinon nous n’allons pas tenir », un soignant de l’hôpital de Fomboni où sont hospitalisés les malades atteints de la COVID-19.

Rappelons que Moheli est frappé par une deuxième vague de COVID-19. En moins de deux semaines, plus 200 personnes ont été contaminées.