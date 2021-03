Le cunni : quels bienfaits pour celle qui reçoit et celui qui pratique ?

Il est l’équivalent féminin de la fellation, on ne le présente plus : le cunnilingus. Saviez-vous qu’en plus de procurer énormément de plaisir à celle qui le reçoit, il apporte de nombreux bienfaits à son donateur. Pratiquer ce préliminaire peut d’ailleurs vous soulager de maux de ventre. En effet, le liquide du plaisir sécrété par le vagin, la cyprine, contient de très nombreux probiotiques, ces bactéries « santés » présentes dans le yaourt ou le kéfir. Elles ont pour mission de rétablir l’ordre dans l’organisme, et tout cela, de façon naturelle.

Tonifier son visage

En plus d’agir sur le bien-être de l’intestin, pratiquer le cunni vous permet aussi de conserver un visage jeune et tonique. L’orgasme féminin requiert un peu plus de patience que celui de l’homme et cette gymnastique faciale muscle votre mâchoire, votre langue, votre menton et vos joues. Et puis c’est aussi super gratifiant et valorisant de voir votre partenaire en extase face à vos actions.

Réduction du stress

La majorité des femmes étant clitoridiennes – ce qui signifie qu’elles prennent plus de plaisir grâce au clitoris et non à la pénétration -, cet exercice est parfait pour la faire monter au 7e ciel. La stimulation clitoridienne est une voie parfaite pour atteindre l’orgasme. Ce dernier a pour effet d’augmenter la circulation sanguine dans toutes les parties du corps et du cerveau, et par conséquent de faire diminuer le stress.

Aspirine naturelle et rempart contre la dépression

Comme après une bonne séance de sport, après un orgasme le corps libère des endorphines, autrement appelées les hormones du bonheur. C’est grâce à elles qu’on a cette sensation agréable de lâcher prise et de sérénité profonde. Ce phénomène, lorsqu’il est régulier, est un rempart efficace contre la dépression. Ce ne sont pas les seuls bienfaits que provoquent l’orgasme : il agit également sur l’oxygénation du cerveau et permet également de soulager migraine et arthrose. On doit cet effet magique à l’ocytocine, cette hormone du bien-être qui vient camoufler la douleur.

