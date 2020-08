« Le Daoula Ya Haki est désavoué et une plainte sera déposée contre Barwane »

Le vice-président du RDDC, Fakihi Mradabi n’a pas mâché ses mots. Pour lui le mouvement Daoula Ya Haki est désavoué par la population après un an de manifestation, le peuple refuse de se soulever contre le président Azali Assoumani. Il y’aurait selon lui de la corruption dans le mouvement et ils se divisent actuellement. « Une plainte sera déposée contre Barwane du Daoula ya Haki et il est responsable de l’échec du mouvement », Fakihi. Et de rajouter « ceux qui veulent des élections en 2021 sont des séparatistes ».