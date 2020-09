Le demandeur d’asile comorien expulsé vers Anjouan a été incarcéré à son arrivée. La préfecture de Mayotte apporte des explications.

On en parlait hier, Fayad Halidi qui faisait partie des insurgés de la médina de Mutsamudu en 2018 avait fui vers Mayotte et était demandeur d’asile auprès de l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides). En dépit de sa demande d’asile, il a été reconduit à Anjouan, au risque d’y être incarcéré, ce qui est le cas. La préfecture de Mayotte confirme que « ce ressortissant comorien est bien demandeur d’asile, mais il avait épuisé les recours lui permettant de se maintenir légalement sur le territoire. A l’occasion d’une vérification de sa situation, il a donc été reconduit aux Comores ». Dès son arrivée à Anjouan, Fayad Halidi a été incarcéré au camp militaire de Sangani dans l’attente de son transfert à Moroni.

Mayotte 1ère