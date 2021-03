Le démarrage des nouveaux moteurs vers le 27 mars

Les travaux techniques d’installation des trois groupes électrogènes sont quasiment faits. Il ne reste que la mise en marche qui devrait attendre l’arrivée des techniciens étrangers. Ces derniers seront dans le pays ce jeudi 18 mars et la société compte rétablir l’électricité dans toutes les régions à partir du 27 mars si tout va bien.

Tout semble être en bonne voie pour la société nationale de l’électricité (Sonelec). Après l’arrivée des trois groupes électrogènes, les techniciens de ladite société ont retroussé les manches afin de tenir la promesse de leur patron. Les travaux techniques préliminaires sont quasiment terminés. Les moteurs sont déjà installés et il ne resterait plus que leur mise en marche, qui devrait attendre l’arrivée des techniciens étrangers.

Ces derniers seront dans le pays le jeudi prochain. « Dans l’achat de ces groupes, il y avait des accords, précisément la garantie. Cette garantie, sera effective à partir du moment où les moteurs seront en mis marche. C’est pour cela, qu’on ne peut pas les démarrer avant l’arrivée des techniciens dépêchés par le fournisseur des groupes. Il faut qu’ils viennent superviser, pour voir s’ils sont bien installés. Une fois que ça sera fait, on va les mettre en marche », explique un agent de la société qui a requis l’anonymat.

Ce dernier a montré que les travaux techniques sont presque finis et que les techniciens travaillent d’arrache-pied depuis l’arrivée de ces groupes. Notre interlocuteur ajoute que la révision des autres moteurs va commencer une fois que ces nouveaux groupes seront opérationnels. « Nous avons quatre moteurs qui nécessitent une révision. Deux à Ngazidja et deux à Anjouan. Mais, ça n’empêche pas de fournir l’électricité régulièrement. Car, un ces trois groupes allumés, on aura six moteurs en marche.

Nassuf Ben Amad / LGDC