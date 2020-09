Le député Kassim Adinane a volé une voiture à la coordination d’Anjouan

L’actuel député de Bambao Mtsanga et ancien secrétaire général de la coopération de l’union à Anjouan. La calèche était grise à Anjouan, il a transféré à Moroni et l’a changé de peau. Il a mis une peinture bleue.

De marque Toyota Game TUCSON. cette voiture est un bien de l’Etat et elle est transférée vers Moroni avec des procedures douteuses et opaques. Cette voiture qui a été immatriculée en plaque verte, on l’a voit circuler ici à Moroni avec une couleur bleue sans immatriculation.

Azali aime des voleurs et ce Benjamin de l’assemblée nationale, à commis pleines bavures à Anjouan et endetté jusqu’au coup.

Incroyable mais vrai. Ce gamin député paraît être très prudent et juste au yeux, mais il a le fond intérieur d’un vipère.

Ici à Moroni, on le connaît de son vrai nom Adnani Mouhamadi, il se nomme avec le pseudo de Kasdim.

On avertit les autres députés anjouanais de se méfier de ce petit député qui serait prêt à tout avaler malgré la petite taille de son estomac.

Il a fait une panoplie de magouilles de son piste de communissaire aux finances de Salami, SG à la coordination et actuellement qui a la bleue marine parlementaire les dégâts ne cesseront de prendre l’ascenseur.

Dans un futur proche, on va livrer d’autres dures informations réelles qui proyveront qu’Azali aime travailler avec des voleurs comme ce petit de taille. On arrête là pour aujourd’hui. Si la voiture n’est retournée à Anjouan on tapera au sommet.

Ali Chahid