Le désespoir d’une candidate au bac bloquée à Madagascar

Tribune: Je suis en terminal. Je suis venue à Madagascar pour des soins en février et je devais rentrer au mois de mai. Je ne suis pas seule il y a d’autres élèves en classe d’examen bloqués ici.

Mais voilà, cela fait plus de 2 mois que nous essayons de rentrer au pays. Alors que nos parents comme tous ceux qui sont ici ont tout fait pour qu’on puisse revenir : argent, discussions avec les compagnies aériennes et agences,

notre gouvernement ne nous a pas aidé.

Aujourd’hui, mes camarades passent le bac et nous, nous devrons le passer l’année prochaine. Ce n’est pas bien, ce n’est pas juste.

La population ne sait pas qu’il y a des élèves en classes d’examen, partis pour des soins et qui ne vont pas passer leur examens.

Une année scolaire gâchée, et personne ne s’en soucie.

