Omar Abdou profiterait son statut de directeur commercial de Comores Télécom pour » écouter les appels » de la présumée violée.

Daoud Yasmina, la fille violée par le directeur commercial Omar et son petit frère, lui reproche d’utiliser des moyens publics pour espionner les appels que reçoivent la victime : » Omar Abdou tu n’as pas le droit d’écouter et de vérifier mes appels. C’est quoi ton problème. Wudo para wandru wani parawo wewa menacer. Ne vois pas que tu es directeur commercial que tu peux faire tout ce que tu veux « , a écrit Yasmina sur sa page Facebook. Pour mémoire, Omar et son frangin sont accusés d’avoir violés cette fille. Omar Abdou aurait proposé une fameuse somme 5 millions contre l’étouffement de l’affaire.