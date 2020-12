Le directeur de Com Air assistance est accusé d’avoir détourné plusieurs millions avec sa femme

Le directeur général de la société d’état Com Air Assistance est accusé d’avoir détourné plusieurs millions de francs comoriens par ses agents. Selon le porte-parole du syndicat des agents de Com Air, son directeur a mis fin indirectement plusieurs activités de son entreprise pour pouvoir encaisser illégalement beaucoup d’argents. Il a cité entre autre la mutuelle de santé dont elle est refusée automatiquement dans les centres hospitaliers à cause des impayés. Selon toujours le syndicaliste, tous les marchés de cette entreprise sont attribués à la femme du directeur sans Appel d’offre : << il a transformé Com Air en une boutique familiale >>.

Pour ce qui est des agents suspendus à cause de la crise de la pandémie Coronavirus, le ministre des transports avait ordonné que le directeur et le syndicat des salariés se réunissent pour chercher une solution mais le DG ne l’accepte plus. Il a refusé devant ses salariés de diminuer ses indemnités afin que les agents suspendus soient réintégrés.