Le directeur de la SONOLEC a-t-il aidé les voleurs du carburant à s’en fuir ?

La semaine dernière, le directeur général par intérim de la société étatique SONOLEC avait avoué avoir retrouvé des agents de sa société entrain de voler du carburant entre Moroni et Mitsamihuli, destiné à alimenter le grand nord. Mais avec la plus grande surprise, toutes les personnes retrouvées avec leurs mains sur le sac ne sont plus connues et aucune d’entre elle n’a été présentée à la police.

Selon la commissaire Saarata, seuls les bidons vides et un bus sans chauffeur ni clés ont été ramenés à la police. Où est passé le chauffeur du camion de la sonelec ?