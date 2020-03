La guerre froide qui oppose le procureur de la république et le ministre de la justice continue de faire des victimes à des innocents. Par ordre du ministre de la justice, le directeur de l’administration pénitentiaire refuse de libérer un prisonnier qui a déjà purgé sa peine, selon maître Idrisse avocat inscrit au barreau de Moroni. Le prisonnier devait être libéré depuis déjà plus d’un mois. Pour rappel, les deux procureurs ne s’attendent plus aussi. Le ministère de l’intérieur s’est rangé du coté du procureur de la république et le ministre de la justice s’est aussi rangé du coté du procureur général.

Ces deux derniers ont avoué que Mohamed Abou constitue le frein qui empêche la justice comorienne de travailler avec efficacité. Il le soupçonne d’ailleurs de tenter de libérer certains prisonniers en échange de quelques billets.