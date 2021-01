Le directeur de l’Onicor impliqué dans une escroquerie

Monsieur Ibrahim Abdourahmane Cheikh n’est que le père de l’actuelle Présidente du Comité de Normalisation de la FFC est victime d’une expropriation illégale orchestrée par le Maire de la commune de Mirontsy avec la complicité de l’actuel Directeur Général de l’ONICOR Monsieur Aboudou Miroidi Idaroussi natif de la ville de Mirontsy à Anjouan.

En effet, au mois de mars 2020 dans le cadre de la préparation du match de l’équipe des Cœlacanthes contre le Kenya, Madame Kanizat Ibrahim Présidente du Comité de Normalisation de la FFC a eu l’occasion de présenter un projet de sponsoring au Directeur Général de l’ONICOR lui permettant de trouver des fonds additionnels pour mieux préparer cette rencontre capitale pour la qualification des Cœlacanthes à la CAN 2022. Mais ce dernier a profité de cette occasion pour demander à Madame la Présidente du Comité de Normalisation de la FFC de convaincre son père de lui vendre son terrain sis à Mirontsy.

Malgré une réponse négative de la part de Monsieur Ibrahim Abdourahmane Cheik, Trois mois plus tard, Monsieur Aboudou Miroidi Idaroussi actuel Directeur Général de l’ONICOR a continué de manifester de l’intérêt qu’il porte à ce terrain auprès de la famille de Monsieur Ibrahim Abdourahmane. Il est à souligner qu’une première tentative d’expropriation a fait l’objet de l’ordonnance de cessation des travaux signée le 22 septembre 2020 par Madame Noura OUSSENE, Présidente du Tribunal de Première Instance de Mutsamudu. Ceci ordonne l’arrêt immédiat des activités entreprises par la Mairie de Mirontsy à Anjouan. Et pendant les fêtes de fin d’année 2020, le Maire de la commune de Mirontsy et son conseiller juridique ont décidé d’envoyer à nouveau des engins pour détruire des maisons en tôle et déblayer le terrain sans le consentement du propriétaire malgré la décision de ladite Ordonnance. Il est difficile de croire que le comportement abject de certains de nos dirigeants puisse accompagner le Chef de l’Etat dans l’ l’émergence à l’horizon 2030.

Certaines personnes dont le Directeur Général de l’ONICOR et le Maire de Mirontsy ont décidé de passer outre de la décision de l’Ordonnance N°442/2020 du Tribunal de Première Instance de Mutsamudu. Cependant, des hauts dirigeants de ce pays se croient tout permis alors que personne n’est au-dessus de la loi. Comment un Directeur Général nommé par décret se voit impliquer dans une affaire d’expropriation illégale alors qu’il a la possibilité d’entamer des démarches d’expropriation pour cause d’utilité publique si réellement les vraies motivations de la Mairie de Mirontsy est de construire un bâtiment abritant le marché.

Le droit de propriété privé, quel qu’en soit le fondement philosophique ou politique, est aujourd’hui reconnu tant par les Etats démocratiques que par l’ordre juridique international comme un des droits fondamentaux de la personne. Mais l’expropriation pour cause d’utilité publique ne peut être procédée à une atteinte au droit de propriété d’une telle gravité sans un respect scrupuleux de deux principes fondamentaux : l’existence démontrée de l’utilité publique de l’opération envisagée et l’indemnisation juste et préalable de la personne expropriée.

Aujourd’hui Madame Kanizat Ibrahim, Présidente du Comité de Normalisation a eu le soutien d’un poids lourd du régime actuel. Et grâce à ce soutien, le Directeur Général de l’ONICOR Monsieur Aboudou Miroidi Idaroussi s’est rétracté aussi tôt et il a cherché par la suite à joindre Madame Kanizat Ibrahim par téléphone pour lui présenter ses excuses. Et quand n’est-il pour les citoyens lambda sans pouvoir et sans soutien ?

Source : Bogocity Moroni