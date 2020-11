Le directeur des hydrocarbures a octroyé deux marchés publics à sa femme sans appel d’offre

Très discret, le directeur général de Comores hydrocarbures octroie et distribue des marchés publics à sa famille notamment sa femme et ses amis sans avoir lancé des appels d’offres. Il s’agit d’un conteneur de 11 pieds de feuilles blanches et l’achat de 11 voitures de l’entreprise publique Comores hydrocarbures.

Ces voitures sont achetés par son agent comptable sans Appel d’offre. Omar Mgomri s’est associé avec ce comptable pour utiliser l’argent du contribuable comorien sans pour autant suivre les normes qui régissent la société de laquelle il dirige ni tenir compte de la lois des passations des marchés publics.

