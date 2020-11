Appel du Dr Fazul, Président du Comité Scientifique, Aux Médias. Le Dr Fazul exhorte les médias à renforcer la sensibilisation de la population sur le respect des mesures barrières.

Dans les communiqués du ministère de la santé publiés tous les 2 – 3 jours, on voit des nouveaux cas dont certains sont importés.

HaYba a interviewé le Président du comité scientifique pour connaître les causes de cette remontée de la maladie.

En ce jour les Comores enregistrent 21 cas qui ne sont pas dans un état grave : 16 à Ngazidja à l’annexe de Samba et 05 à Anjouan à l’hôpital de Bambao Mtsanga. Ils reçoivent un traitement de 07 jours.

Pour le Dr Fazul, cette montée ne le surprend pas, étant donné que les frontières sont ouvertes. Selon lui, il y aura toujours des cas importés. En plus, en ce moment le relâchement du respect des mesures barrières est presque total. Il affirme qu’il n’y a qu’à Moroni où on porte le masque.

Pour lui, on ne peut pas fermer les frontières mais toutes les dispositions sont prises à l’aéroport pour empêcher la propagation de virus importé.

Les passagers doivent présenter des tests négatifs pour pouvoir entrer sur le territoire.

Il a indiqué que tout ce qui est équipement pour les tests et le traitement des cas positifs est disponible (réactifs, médicaments).

Le PCR est opérationnel à Ngazidja. Anjouan et Mohéli utilisent le GeneXpert.

En ce moment des formations se prépaprent à El-Maarouf et à l’annexe de Samba, pour l’utilisation de GeneXpert.

Rahma Matoir

