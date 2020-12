Le Dr Manssour Abdou Ada signale une fréquence inhabituelle de cholécystites biliaires

Recrudescence de cholécystites graves opérées par les soins du Docteur ADA

Qu’est-ce que c’est une cholécystite ?

La cholécystite c’est l’inflammation de la vésicule suite à une infection de la bile laquelle est le plus souvent en rapport avec des lithiases (calculs) vésiculaires.

La cholécystite peut évoluer vers des complications : abcès, fistulisation, péritonite, septicémie, décès.

Comment la cholécystite se manifeste –t-elle ?

Elle se manifeste par des douleurs localisées au niveau de l’hypochondre droit (sous les côtes à droite) appelées coliques hépatiques.

L’échographie abdominale peut suffire pour confirmer le diagnostic

Conduite à tenir.

1/Consulter son médecin dès qu’on présente une douleur au niveau de l’hypochondre droit pour la prescription de l’échographie et du bilan biologique afin de confirmer ou infirmer le diagnostic.

Par contre toutes les douleurs de l’hypochondre droit ne correspondent pas à une cholécystite il appartient au médecin de poser le diagnostic.

2/Le traitement de la cholécystite est chirurgical et doit être réalisé dans les meilleurs délais par un chirurgien expérimenté dans ce domaine afin de se mettre à l’abri des éventuelles complications.

La recrudescence des cholécystites compliquées indiquent que les patients consultent tardivement. 9 cas rapportés de cholécystites compliquées que nous avons opérées en moins de 3 mois, une situation qui rappelle que la pathologie biliaire existe dans notre pays et que les patients sont pris en charge pendant la période de complications. Or, les suites opératoires sont réputées simples si les patients sont pris en charge dans les meilleurs délais au début de la maladie.

Docteur ABDOU ADA Manssour

Chirurgien

Moroni Comores