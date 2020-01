L’ancien premier ministre et proche du pouvoir s’est désisté de la course pour les législatives après avoir constaté des fraudes massives dans plusieurs bureaux. Une départir de ses assesseurs sont chassés des bureaux de vote et des urnes sont bourrées. Il a donc pris la décision de se retirer de la mascarade non sans ultimatum. « Si l’objectif est que je conteste les élections pour qu’après vous m’enfermiez, alors Azali Assoumani je suis prêt ».

Mais son fils avec une façon bien à lui pousse le bouchon un peu plus loin. Il insulte le chef de l’Etat. Mais pas seulement. Il appelle à la « violence » « par les armes » pour chasser Azali du pouvoir. « Un imam ignare !! Qui est cet imbécile qui l’a promu comme Imam ?

Je le répète encore une fois qu’il faut régler ce problème par les armes !

La violence n’est jamais une solution mais on n’a pas le choix ».